Wibra prête à sauver 36 magasins et 185 emplois

La direction de l'enseigne Wibra a annoncé aux syndicats et mandataires judiciaires sa volonté de sauver davantage de magasins que prévu.

En réorganisation judiciaire, la direction de Wibra avait déjà fait part de son souhait de reprendre 30 des 81 magasins. Aujourd'hui, elle précise sa proposition.

Au cours d'un conseil d'entreprise auquel étaient conviés les partenaires sociaux, mais aussi les mandataires de justice, la direction a proposé la reprise de 36 magasins, 186 salariés et du siège social de Temse. La décision du tribunal est attendue le 5 octobre.

"Si la proposition est rejetée, la direction sera contrainte de déposer le bilan", lit-on dans le communiqué. Néanmoins, Bas Duijsens, le CEO, s'engage "à mettre tout en œuvre pour réaliser le plan proposé et prendre un nouveau départ avec le plus grand nombre possible de magasins et d'employés et ce, de manière rentable."

Quid du personnel?

Le sort des magasins qui ne seront pas repris n'est toujours pas connu. Il en va de même pour le personnel. Wibra propose la reprise de 186 personnes, laissant donc plus de 210 personnes dans l'incertitude.

La direction a aussi précisé, lors de ce conseil d'entreprise, que la procédure de réorganisation judiciaire ne permettait à Wibra d'effectuer que les salaires et des heures supplémentaires prestées. "D'autres promesses et garanties ne peuvent pas et ne doivent pas être données dans le cadre de la procédure."

"Nous comprenons l'inquiétude des employés. Après parfois plusieurs dizaines d’années d'efforts loyaux, c'est une période pleine d’incertitudes pour eux." Wibra

Une situation "intenable"

En juillet dernier, Wibra avait demandé de se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais d'une réorganisation judiciaire. "Les activités belges déficitaires étaient traditionnellement absorbées et compensées par les autres activités du groupe, mais dans le contexte actuel de Covid-19, cela n'était plus possible. Les pertes et les dettes accumulées ont rendu la situation intenable," avait-elle expliqué.

