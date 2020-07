Wibra se met à l'abri de ses créanciers et cherche un repreneur

"Situation intenable"

A priori, Wibra souffrait en raison du climat économique difficile , du coût élevé de la main d'oeuvre et de la concurrence croissante . En 2019, la chaîne avait pris différentes mesures afin de tenter de redresser la barre et il avait déjà été décidé de fermer six magasins. Une amélioration avait alors été constatée, mais la crise du coronavirus a réduit ces efforts à néant.

"Les pertes des activités belges étaient traditionnellement absorbées et compensées par les autres activités du groupe, mais dans le contexte actuel, ce n'est plus possible", peut-on encore lire dans le communiqué. "Les pertes subies du fait de la structure des coûts et des dettes accumulées rendent la situation actuelle intenable".