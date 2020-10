Le tribunal de Gand a rejeté la proposition de la direction belge de Wibra qui était de reprendre 36 des 81 magasins et sauver 183 des quelque 440 emplois.

Wibra se rapproche du dépôt de bilan en Belgique. La direction de l'enseigne avait annoncé sa volonté de sauver 36 magasins et 183 emplois, mais le tribunal de Gand ne l'a pas suivie.

"Cela met fin à la demande de réorganisation judiciaire demandée par Wibra Belgique fin juillet, qui souhaitait redémarrer ses activités avec une partie importante des magasins et du personnel. La chaîne de magasins est maintenant forcée à envisager le dépôt de bilan pour l’ensemble des 81 magasins belges", lit-on dans un communiqué de Wibra.

"Au cours des prochains jours, nous examinerons comment nous pouvons aller de l’avant dans les circonstances actuelles, avec un nombre de magasins et d’employés comparable à ce qui était proposé dans la procédure de réorganisation judiciaire."

Rester en Belgique coûte que coûte

"Notre intention a toujours été de pouvoir redémarrer rapidement et de sauver le plus grand nombre d’emplois possible", explique Bas Duijsens, directeur général de Wibra Belgique, qui ajoute que l'intention de l'enseigne de rester en Belgique n'a pas changé.