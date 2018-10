Yuka, l'appli qui fait frémir la grande conso, va débarquer en Belgique

Le pouvoir au consommateur

Cet outil redoutable a de quoi faire frémir le secteur de la grande consommation (fabricants, grande distribution). Car il donne le pouvoir au consommateur . Et celui-ci ne se prive pas de l’exercer. Yuka revendique déjà 6 millions de téléchargements en France, dont 3,5 millions d’utilisateurs actifs . Elle figure dans le top 10 des applications les plus téléchargées. Il est vrai qu’elle est gratuite.

L’application permet en effet de scanner, via le smartphone, le code-barres des produits vendus dans la grande distribution , soit 300.000 dans l’alimentaire et 100.000 dans les cosmétiques. Automatiquement, une couleur s’affiche allant du vert (le produit est sain) au rouge (le produit est néfaste), l’application proposant dans ce cas un produit alternatif meilleur.

Pour les produits alimentaires, 60% de notation est basée sur leur qualité nutritionnelle, ceci sur base du Nutri-score, un système français de notation, récemment adopté en Belgique. 30% dépendent de la présence ou non d’additifs et 10% de la présence ou non d’une certification bio. "Une pondération qui n’a aucun fondement scientifique", déplore Serge Hercberg, un épidémiologiste récemment interrogé par le magazine Le Point, ceci en raison notamment du manque de connaissance sur l’impact des additifs sur la santé. Ce à quoi, dans le même magazine, Julie Chapon répond que le système applique le "principe de précaution". "Puisque des signaux nous alertent et que ces additifs dont abuse l’industrie ne sont pas indispensables à notre alimentation, pourquoi attendre de nouveaux scandales sanitaires pour informer le consommateur?" s’interroge-t-elle.