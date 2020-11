Zalando étend son offre d'e-commerce en Belgique

Lancée aux Pays-Bas en mars, cette plateforme s'est ensuite ouverte à la Pologne, la Suède et à l'Espagne depuis juillet, puis en Finlande, en Norvège et au Danemark . Cette solution sera également disponible en Belgique début 2021 .

"Le commerce physique a été très durement touché par la crise sanitaire. Dans le même temps, nous constatons une demande accrue des détaillants pour la digitalisation de leurs activités. En tant que plateforme européenne dédiée à la mode et dotée d'un solide réseau logistique et d'une infrastructure technique agile, nous souhaitons mettre nos capacités et nos ressources à disposition du secteur pour soutenir l'industrie face aux défis les plus urgents", déclare Jacintha De Graaf, responsable de Zalando Benelux.