Zalando veut s'arroger 10% du marché européen de la mode

Rubin Ritter, l'un des 3 CEO de Zalando, quittera ses fonctions au terme de l'assemblée générale. Ses collègues David Schneider et Robert Gentz resteront aux commandes.

La plateforme de vente en ligne de chaussures et de vêtements a franchi en 2020 la barre des 10 milliards d'euros de revenus bruts. Elle vise les 30 milliards pour 2025.

L'explosion du commerce en ligne provoquée par la crise du covid-19 fait des heureux. Zalando peut en témoigner. La plateforme créée en 2008 a bouclé l'exercice 2020 sur un revenu brut de 10,7 milliards d'euros (+30,4%). Le chiffre d'affaires, qui ne prend pas en compte les ventes des sociétés qui utilisent la plateforme Zalando, frise quant à lui 8 milliards d'euros (+23,1%).

185,5 millions Zalando profite à plein de l'afflux de commandes (+28% à 185,5 millions).

Le nombre de commandes par client actif (4,8 par an) n'augmente pourtant que de 2,4%. De même, le panier du client s'enrichit relativement peu (57,7 euros en moyenne par commande, contre 56,6 euros en 2019). Zalando profite à plein du bond en avant du nombre de clients actifs (+25% à 38,7 millions) et de l'afflux de commandes (+28% à 185,5 millions).

Grosses ambitions

"Nous sommes la destination de mode la plus visitée et l'application la plus téléchargée en Europe", souligne Robert Gentz, l'un des trois CEO du "pure player" berlinois.

Cette situation privilégiée permet aux dirigeants de Zalando de nourrir de grosses ambitions. La société allemande entend porter son volume d'affaires à plus de 30 milliards d'euros d'ici 2025. A plus long terme, elle aspire même à s'arroger plus de 10% d'un marché européen de la mode pesant quelque 450 milliards d'euros.