Ahold Delhaize relève ses prévisions pour 2021

15 à 20% de progression annuelle

"Nous sommes satisfaits de notre performance au deuxième trimestre", a souligné le CEO Frans Muller dans le communiqué. "Au cours du trimestre, les collaborateurs de toutes nos marques et activités ont continué à travailler sans relâche dans un environnement en évolution rapide, marqué par la réouverture progressive des économies sur nos marchés. Nous leur sommes reconnaissants pour leur travail acharné et leur dévouement au service des clients et des communautés. Nous souhaitons également exprimer notre soutien à toutes les personnes touchées par les récentes inondations aux Pays-Bas et en Belgique et les incendies en Grèce, et nous nous engageons à servir ces communautés et les associés de nos marques en ces temps difficiles."