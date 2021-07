Colruyt condamné dans l'affaire qui l'oppose aux abattoirs Verbist

Le distributeur belge Colruyt a été condamné par le tribunal de Bruxelles à verser des dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat avec la famille Verbist.

La famille Verbist, active depuis des décennies dans le secteur des abattoirs et du commerce de la viande, a obtenu gain de cause devant le tribunal de Bruxelles dans l'affaire qui l'opposait aux supermarchés Colruyt. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'avocat de la famille, Me Mouton, dans un communiqué ce mardi.