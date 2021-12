Colruyt perd un tiers de ses marges bénéficiaires

Le premier distributeur belge maintient plus ou moins son niveau de revenus, mais voit ses marges reculer de plus de 30%. Sa part de marché se stabilise autour de 31%.

Le résultat opérationnel (Ebit) plonge de 32,2% à 211 millions d'euros et le bénéfice net lâche 34,2% à 162 millions d'euros.

Le bât blesse surtout du côté de la rentabilité. Le poids des coûts opérationnels s'est alourdi, passant de 18,7% à 19,1% du chiffre d'affaires. Une augmentation qui s'explique principalement, selon le communiqué de Colruyt, par la hausse de l'inflation, par la consolidation des entreprises acquises (The Fashion Society, Joos Hybrid, Culinoa, Jims) et par les investissements (primes au personnel, durabilité, innovation, numérique...). Conséquence: l'excédent brut d'exploitation (ebitda) perd 16,8% à 389 millions d'euros, le résultat opérationnel (ebit) plonge de 32,2% à 211 millions d'euros, et le bénéfice net lâche 34,2% à 162 millions d'euros.