Colruyt perd un tiers de ses marges, le titre chute

Le premier distributeur belge maintient plus ou moins son niveau de revenus, mais voit ses marges reculer de plus de 30%. Sa part de marché se stabilise autour de 31%. Le titre dévissait de 9% à l'ouverture.

La pression de la concurrence pèse sur l’enseigne phare, les supermarchés Colruyt Meilleurs Prix. Son chiffre d’affaires, rogné aussi par l’arrêt des ventes non-alimentaires sur le site web Collishop, recule de 4,9%. Les magasins de proximité OKay, Bio-Planet et Cru voient leurs revenus baisser de 9,6%. "Mais l'année passée a été exceptionnelle, avec les confinements. Et si nous globalisons les deux années, nous préservons une partie de la croissance réalisée depuis 2019", relativise Stefaan Vandamme, directeur financier (CFO) de Colruyt Group.