Direction et syndicats de Mestdagh parviennent à un accord

Plus de 13 heures de réunion ont été nécessaires pour que direction et syndicats du groupe Mestdagh s'accordent sur les heures à prester par magasin.

Fumée blanche à l'issue de la réunion de conciliation entre la direction et les syndicats de l'enseigne Mestdagh (Carrefour Market).

L' accord dégagé après plus de 13h de discussions prévoit pour chaque magasin, l'obtention de plus d'heures de travail durant le prochain trimestre et de manière structurelle par la suite. "Cet accord n'est pas un accord extraordinaire, au vu de la situation de l'entreprise, mais il permet toutefois de garantir une structure minimum en heures prestées pour chaque magasin", explique-t-on à la CNE.