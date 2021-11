Dopé par la crise, Tom&Co est mise en vente

Dopé par la crise du coronavirus et ses confinements, 2020 a marqué un cap du côté des animaleries. Et pour cause: un Belge sur quatre a accueilli un animal de compagnie au cours des douze derniers mois, détaillait en mai dernier l'institut Dedicated.

Un accomplissement pour Thierry le Grelle (ex-Lazard) et Lionel Desclée (ex-Delhaize) qui reprenaient en 2016 l'enseigne des mains de Delhaize , ayant préféré se concentrer sur son rapprochement d'alors avec Ahold . Lequel aura demandé par la suite au duo d'investir massivement dans les outils informatiques, comptables et logistiques de rigueur pour fonctionner de manière totalement autonome.

La chaîne ne manque après tout pas d'ambition . Déjà leader en Belgique avec 130 points de vente, elle entend désormais endosser ce rôle au niveau européen , et ce, en passant à moyen terme à 250 magasins contre 175 (à 95% en franchise) aujourd'hui. L'enseigne est déjà présente aux Pays-Bas et en France (42), où le gros de l'expansion est aujourd'hui réalisé au vu des opportunités que présente le marché hexagonal.

Parmi les membres du conseil de la chaîne d'animalerie, on peut également citer l'homme d'affaires Arnoud de Pret, dont la famille compte parmi les actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev . Ce dernier est notamment lié à la famille Desclée via l'app store du patrimoine PaxFamilia, dont il est actionnaire depuis cette année .

Secteur en vogue

Tom&Co arrive sur le marché à un moment opportun, caractérisé par un appétit marqué de la part des investisseurs pour son secteur. Ainsi, pour citer quelques exemples, la vente de l'animalerie en ligne allemande Zooplus aux fonds EQT et H&F était entérinée début novembre pour 480 euros par action, après une phase de surenchère ayant démarré à 390 euros par action en août. Plus tôt, en octobre, JAB – holding de la richissime (et très discrète) famille Reimann – réalisait l'acquisition de l’un des principaux prestataires d’assurance pour animaux de compagnie aux États-Unis. Et avant cela encore, la fondatrice du Tom&Co indien, Rashi Narang, levait 37 millions de dollars auprès du véhicule des Spoelberch, Verlinvest, et du géant du capital-risque Sequoia notamment.