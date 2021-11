En quête de diversification, Carrefour Belgique devient voyagiste

Carrefour Belgique va vendre dès ce mercredi de l'évasion. Une diversification qui ne surprend pas dans un secteur en quête de nouveaux revenus; une quête pas toujours couronnée de succès.

Le groupe de distribution Carrefour Belgique emboîte le pas à sa maison mère française et annonce la commercialisation, dès ce mercredi, de voyages. Les premiers départs sont annoncés pour le 10 décembre, destination la Tunisie.

Au catalogue: des citytrips, des séjours all inclusive, de ski, des locations, du camping, de la location de voiture dans quelque 40 destinations à travers le monde reliées depuis des aéroports belges, français, allemands ou néerlandais.

Les réservations sont possibles via le site voyages carrefour.be et ultérieurement via un call center. Contrairement à la France, des magasins physiques ne sont pas envisagés.

5% Carrefour Belgique espère que Carrefour Voyages représentera 5% du chiffre d'affaires de tous les services offerts par l'enseigne (billetterie, Loterie, cartes cadeaux, cartes de téléphonie, bpost...).

Les séjours proposés sont élaborés par Carrefour Voyages France, mais aussi des tours opérateurs. Ils bénéficient des mêmes garanties que les voyages vendus en agences et pourront être complétés par une offre d'assurances voyages.

"Nous espérons que Carrefour Voyages représentera 5% du chiffre d'affaires de tous les services offerts par Carrefour (billetterie, loterie, cartes cadeaux, cartes de téléphonie, bpost...)", explique Aurélie Gerth de Carrefour Belgique, sans toutefois préciser de délai.

Une diversification crédible

Cette diversification ne surprend pas Gino Van Ossel, professeur spécialisé en distribution à la Vlerick Business School.

Tout d'abord parce que Carrefour Belgique s'appuie ici sur l'expertise de plus de 30 ans de sa maison mère. Ensuite, car comme tout groupe de distribution, Carrefour cherche de nouvelles sources de revenus.

Gino Van Ossel revient ainsi sur le cas Mediamarkt qui s'est lancé dans la vente de vélos électriques. Hema, aux Pays-Bas, commercialise des assurances automobiles ou encore Coolblue a lancé une gamme de produits d'art de la table. Autant d'exemples qui se sont soldés par un succès mitigé.

En cause: l'importance de la crédibilité, mais aussi de la réputation comme pour la collaboration Q8 et Delhaize.

Certaines stations regroupent ainsi un comptoir Foodmaker (partenaire de Delhaize depuis l'été), un Shop&Go, un automate Nespresso et même un comptoir de pralines Godiva.

Selon Gino Van Ossel, "acheter un sandwich d'une marque d'une station service ne fonctionnerait pas; question de crédibilité. Ici ce concept attire le consommateur avec des marques plus qu'avec un lieu. Et certaines de ces stations sont même prises d’assaut sur l'heure du midi."

Le partenariat AD Delhaize et l'épicerie fine Mr Georges fonctionne sur le même raisonnement: Mr Georges offre des produits auxquels AD Delhaize n'aurait pas accès, avec un service "made in" Mr Georges, et les clients dépensent en même temps dans la grande surface.

Autre concept: Connections et AS Adventure. Si Carrefour Belgique est le premier groupe de distribution à se lancer dans le voyage. AS Adventure et Connections travaillent déjà de concert par le biais de guichets du spécialiste du voyage d'aventure dans des magasins du spécialiste du "outdoor".

Etre reconnu

Ensuite, se diversifier c'est bien, mais faut-il encore avoir la reconnaissance du consommateur. Avec l'arrivée de Decathlon en Belgique, Makro a cessé la vente d'articles de sport pour ne plus fonctionner qu'avec quelques promotions sporadiques. Plus personne ne pensait à l'enseigne pour les équipements sportifs.

"Au lancement du projet, personne ne misait sur une crise aussi longue. Nous espérons que la situation sera vite maîtrisée." Aurélie Gerth Carrefour Belgique

La question se pose donc aussi pour Carrefour Voyages: le consommateur va-t-il penser à l'enseigne pour ses vacances dans un secteur où l'offre en ligne phagocyte les parts de marché du réseau d'agences? Quelle valeur ajoutée peut-il offrir?

Enfin, dans une crise pandémique où les conditions de voyages évoluent aussi vite que l'ouverture et la fermeture des frontières, est-ce le bon moment? Aurélie Gerth concède qu'au lancement du projet, personne ne misait sur une crise aussi longue: "Nous espérons que la situation sera vite maîtrisée".