Goldman Sachs persiste et signe: "Vendez Colruyt"!

Les actionnaires de Colruyt se souviennent encore certainement de l’avertissement sur résultat que le groupe de Hal a lancé fin septembre, à l’occasion de son assemblée générale. Le distributeur qui, jusque là, estimait que son bénéfice du dernier exercice, soit 385 millions d’euros , serait difficile à égaler cette année reconnaissait alors qu’il serait finalement "nettement inférieur" sans s’aventurer à être plus précis. En cause: une concurrence accrue tant en termes de prix que de promotions et les effets de l’inflation sur les coûts opérationnels.

Chute de 12%

Depuis ce signal de détresse, l’action a dévissé de 12% en bourse alors qu’un concurrent comme Ahold Delhaize a vu la sienne grimper de 6% sur la même période. Bilan depuis janvier: -14% pour le premier et +29% pour le second.

On pourra déjà juger sur pièce l’ampleur de ce "nettement inférieur " le 14 décembre prochain lorsque le distributeur dévoilera, après bourse, ses résultats du premier semestre . Lors de son AG, Colruyt avait prévenu que cette tendance au recul serait plus marquée lors la première partie de son exercice. Nous y voilà.

Goldman Sachs, de son côté, a fait ses petits calculs et table désormais sur un bénéfice annuel de 351 millions d’euros , contre 415 millions auparavant, ce qui le place 4% en dessous du consensus des analystes compilé par Bloomberg. "Les niveaux élevés de concurrence en Belgique ont également été soulignés par Carrefour et Ahold Delhaize dans leurs résultats du 3e trimestre", souligne Rob Joyce dans sa note.

"Vendez Colruyt"

"Au premier semestre, les données externes indiquent que le contexte macroéconomique de Colruyt reste difficile, avec un ralentissement de la croissance du marché, un environnement de prix compétitif et un écart entre l’indice des prix à la consommation et l’indice des prix à la production de plus en plus négatif en Belgique, ce qui a toujours été un indicateur raisonnable de vents contraires pour la marge brute", explique l’analyste.