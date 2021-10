Gorillas, la licorne aux dents longues qui aguiche les jeunes citadins

Présente depuis juillet à Anvers et dans quelques quartiers bruxellois, la start-up allemande créée début 2020 à Berlin est une des puissances émergentes du "quick commerce". Ce nouveau type de service associant distribution et technologie offre à ses fers de lance des valorisations stratosphériques. Mais son modèle économique reste à consolider.

Temps record

Chez nous, Gorillas entend y aller progressivement, en s'appuyant sur ses premiers acquis. "Nous couvrons pratiquement toute la ville d’Anvers, et à Bruxelles, nous sommes présents à Uccle, Etterbeek, Ixelles et Bruxelles-Ville. Nous devrions d'abord étendre notre présence à d'autres quartiers bruxellois, sans omettre de regarder des villes comme Gand, Louvain ou les grandes villes wallonnes. Mais rien de concret n’est prévu à ce stade", explique Sadik Cevik, directeur général de Gorillas pour le Benelux.

L'enjeu premier, c'est une bonne implantation: Gorillas recherche des entrepôts de 500 ou 600 m2, situés dans des endroits permettant d'approvisionner rapidement une population la plus large possible. "Nos critères de choix sont liés, d’une part, à la densité de population, et d’autre part au type d'habitants. Les clients sont essentiellement de jeunes professionnels en début de carrière, de jeunes familles et des étudiants", dit le jeune responsable (31 ans).