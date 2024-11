Carrefour étudie des options pour augmenter sa valorisation

Parmi les options étudiées par le numéro un européen de la grande distribution figurent des partenariats et acquisitions , une réorganisation interne ou même une vente partielle ou totale si un prétendant intéressé se manifestait, qu'il soit un fonds d'investissement ou un acteur de la distribution, affirme l'agence financière.

"Carrefour discute de différents scénarios en interne et s'entretient avec des conseillers sur les options potentielles pour l'entreprise" pour "faire monter sa valorisation boursière", écrit le média. Interrogé par l'AFP, le groupe, valorisé actuellement 10 milliards d'euros en bourse n'a pas fait de commentaire, mais son action a chuté de 10% depuis le début de l'année et de 30% depuis 2022.

Pas de discussion formelle

Toutefois, aucune "discussion formelle" n'est actuellement en cours et "Carrefour pourrait décider à terme de ne pas réaliser de transaction", précise l'agence. Ces informations interviennent plus de trois ans après des discussions avortées sur un rachat de Carrefour par le groupe canadien Couche-Tard pour 20 milliards d'euros. Une opération qui s'est vue opposer le veto du gouvernement français.

Obstacles potentiels

Reste qu'une prise de contrôle de Carrefour se heurterait à des difficultés: la taille du ticket d'entrée, avec une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards d'euros, dette comprise; un marché de la vente au détail difficile et des réactions politiques potentielles . Les actifs de Carrefour, tels que ceux du Brésil ou de certains marchés européens, pourraient être plus faciles à monétiser, souligne encore Bloomberg.

Carrefour compte près de 15.000 magasins dans plus de 40 pays – y compris en Belgique – dont une majorité en franchise ou en location-gérance. Le groupe emploie 305.333 personnes dans le monde (à fin 2023) et a récemment racheté les magasins Cora et Match en France. Cette opération a contribué au bond du chiffre d'affaires de 8,8%, à 23,89 milliards d'euros à l'issue du troisième trimestre 2024.