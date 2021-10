Ikea compense les problèmes d'approvisionnement par l'emploi

Quelque 300 nouveaux salariés sont ainsi attendus dans les sites belges, et ce, dès à présent. Si aucune qualification ou expérience spécifiques ne sont demandées, les recrutements concernent des postes dans la logistique, la restauration ou le call center dans l'ensemble des sites (8 magasins, 1 centre de logistique et 1 call center).

L'approvisionnement en souffrance

Les usines, après avoir été contraintes à la fermeture, ont bel et bien repris leur production, mais le problème s'est aujourd'hui déplacé vers le transport: une pénurie de conteneurs, des déchargements dans les ports qui prennent des semaines au lieu de jours, et un transport routier débordé. "Cette situation est mondiale et touche tant les ports asiatiques qu'européens et autres", explique-t-on chez Ikea.