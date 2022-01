Jumbo et Gorillas, partenaires de conquête des grandes villes

A l'ère de la toute-puissance d'internet et de la livraison instantanée, les distributeurs sont de plus en plus nombreux à voir l'intérêt de s'allier aux puissances émergentes du "quick commerce", ce nouveau type de service proposant une livraison d'emplettes en un temps record. Alors qu'en France, Carrefour s'est lié au français Cajoo, son concurrent Casino a imité le distributeur britannique Tesco en nouant un partenariat stratégique avec l'allemand Gorillas.