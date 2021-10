L'éco-score de Colruyt récompensé du prix Mercure de Comeos

Comeos décerne cette année le prix Mercure, qui salue les innovations les plus marquantes dans le secteur du commerce, à l'éco-score des supermarchés Colruyt.

Lancé en mars dernier sur 2.500 produits de marques propres, l'éco-score du groupe Colruyt se voit récompensé. Comeos, la fédération belge du commerce et des services, a décerné mercredi soir le prix Mercure, qui salue l'innovation dans le secteur, à l'éco-score du premier distributeur belge.

Le prix était décerné par un jury d'experts du commerce de détail. Consultable via l'application SmartWithFood, l'éco-score se base sur un principe d'utilisation similaire au nutri-score, avec un code couleur (du vert au rouge) et un système de notes allant de A (pour les produits à l’empreinte environnementale la plus faible) à E (pour ceux dont l'impact environnemental est le plus lourd). L’éco-score devrait figurer directement sur les emballages d'ici la fin de l’année.

Lire aussi Colruyt lance un éco-score de ses produits alimentaires

Système ouvert

"L'éco-score peut être repris par d'autres commerçants, non seulement en Belgique, mais aussi dans le reste de l'Europe." Gino Van Ossel Président du jury du prix Mercure

"Cette innovation est à même de changer la donne dans le débat de société et dépasse l'entreprise seule. C'est un système ouvert qui peut être repris par d'autres commerçants, non seulement en Belgique, mais aussi dans le reste de l'Europe", souligne Gino Van Ossel, professeur spécialisé en distribution à la Vlerick Business School et président du jury du prix Mercure.