"La collaboration entre Delhaize et Albert Heijn consolidera bol.com"...

Ahold Delhaize envisage d'introduire en bourse sa filiale de commerce en ligne bol.com. Bol.com va doubler d'ici 2025, promet la société. "En partie grâce à une coopération plus étroite avec Delhaize et Albert Heijn", estiment Frans Muller, CEO d’Ahold Delhaize et Wouter Kolk, CEO d’Ahold Delhaize Europe.