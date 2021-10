La fin du cauchemar pour l’action Colruyt?

Mercredi, après-bourse, dans le cadre de son assemblée générale annuelle, Colruyt lançait un avertissement sur résultats prévenant que son bénéfice net consolidé pour 2021/2022 serait "nettement inférieur" à celui de l’exercice précédant sans préciser l’ampleur de la baisse. En cause: une concurrence accrue, tant en termes de prix que de promotion, et les effets de l’inflation .

JP Morgan est le plus pessimiste avec un objectif de cours de 36 euros et un conseil à "sous-pondérer" (vendre).

Difficile à dire, évidemment. Mais les notes d’analyste s qui revoient leurs modèles après le "profit warning" de la semaine dernière peuvent donner quelques indications. On se rappellera que Degroof Petercam , jusqu’ici le plus grand supporter de la valeur, avait réduit drastiquement son objectif de cours dans la foulée, le faisant passer de 54 euros à 46 euros .

Fernand de Boer ("conserver") table désormais sur un bénéfice net compris entre 315 et 335 millions. Chez KBC Securities , qui n’a pas modifié sa position ("conserver"; 49 euros), on anticipe un résultat de 360 millions d’euros.

Aujourd’hui, c’est au tour de Kepler Cheuvreux ("conserver") de rétropédaler au regard des nouvelles prévisions de l’enseigne. Il a comprimé de 8% son estimation de l’ebit et arrive à un bénéfice net de 342 millions, en baisse de 11% par rapport à celui de l’exercice précédent. Du coup, son objectif de cours n’est plus qu’à 45,4 euros , contre 50,60 euros avant.

Et donc, aujourd'hui, l'objectif de cours moyen s'établit à 46,2 euros, soit un potentiel de hausse de 8% environ. Seul Alphavalue est encore à l'achat sur le titre avec un target, le plus élevé, de 52,6 euros. Mais cette position est antérieure à l'annonce de la semaine dernière.