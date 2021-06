La livraison ultra-rapide fait son entrée en Belgique

Après le fastfood, voici venir la livraison ultra-rapide de courses alimentaires. Deux acteurs de ce nouveau créneau s'implantent chez nous: la société belge DingDong, présente depuis fin mai à Ixelles, et l'allemande Gorillas, qui s'attaque ce jeudi à Bruxelles et Anvers.

Créée l'an dernier à Berlin, Gorillas a ainsi déjà levé en mars dernier 240 millions d'euros pour soutenir son extension à l'étranger. En décembre 2020, elle s'est implantée aux Pays-Bas, puis est entrée au Royaume-Uni, en Italie, en France (Paris) et aux États-Unis. Selon l'agence Bloomberg, la start-up allemande préparerait déjà un nouveau tour de table de plus de 500 millions de dollars.

Cyclistes recherchés

Déjà présente dans neuf villes néerlandaises, Gorillas s'attaque à présent à la Belgique. "Nous ouvrons ce jeudi nos premiers entrepôts à Anvers et à Bruxelles, où nous couvrirons dans un premier temps les communes d'Etterbeek, Ixelles et Uccle", explique Luc van Emmerik, directeur général de Gorillas Benelux.

Pour 1,80 euro par livraison, le client peut se fournir en produits d'épicerie via l'application, qui propose plus de 1.500 références à des prix comparables à ceux des supermarchés classiques. "Nous travaillons avec des boulangeries locales et avec d'autres producteurs locaux comme les chocolats Meurisse et, à Bruxelles, le Brussels Beer Project ou le café Moka", dit le patron de Gorillas Benelux.