La vague sociale dans la grande distribution pourrait s'étendre avant les fêtes

L'approche des fêtes de fin d'année fait craindre de nouvelles éruptions sociales dans les supermarchés. En cause: une surcharge de travail et l'absentéisme lié au covid.

Cela fait quelques semaines que le climat social se dégrade singulièrement dans le secteur de la distribution. Enseigne après enseigne, les mouvements de grève s'enchaînent sans discontinuer. Si l'intensité et la durée de la poussée de fièvre sont variables, les facteurs déclencheurs sont les mêmes partout: une dégradation des conditions de travail liée à un accroissement de la charge de travail, dans un contexte de flexibilité exacerbée et d'absentéisme lié à la pandémie.

Dernier exemple en date: Mestdagh, où l’échec de négociations avec la direction a débouché en fin de semaine dernière sur une grève dans la quasi-totalité des 50 supermarchés intégrés de la chaîne carolo. Tout comme chez Lidl et Aldi, eux aussi touchés précédemment par des mouvements d'humeur du personnel, les syndicats dénoncent les charges de travail trop élevées, l'abus de contrats précaires, une "mauvaise organisation du travail" et une "mauvaise utilisation de la polyvalence négociée".

"L'absentéisme lié au Covid-19 vient s'ajouter à un problème d'effectifs déjà criant avant la crise dans certains magasins", souligne Stijn Vandercruysse, responsable national "Distribution" au syndicat libéral (CGSLB).

"Ras-le-bol"

"Certains Mestdagh tournent avec 2 personnes sous contrat et 5 ou 6 étudiants. Comment voulez-vous faire tourner un magasin ainsi?" Myriam Delmée Présidente du SETCa (FGTB)

Pour les syndicats, les salariés de la distribution paient l'addition d'une litanie de restructurations menées ces dernières années dans plusieurs enseignes. Celles-ci se sont traduites par un resserrement des effectifs, contraints en outre à une plus grande polyvalence. Dans certains cas, on est à l'os. "Certains Mestdagh tournent avec deux personnes sous contrat et cinq ou six étudiants. Comment voulez-vous faire tourner un magasin dans ces circonstances?", lance Myriam Delmée, présidente du SETCa (FGTB).

Ces poussées d'urticaire sont, à l'entendre, l'expression d'un "ras-le-bol" général. "Les conditions de travail, déjà compliquées au départ, ont empiré avec la crise du covid. Le personnel, confronté à l'agressivité croissante des clients, doit en plus composer avec les coupes sombres opérées un peu partout par les directions d'entreprises qui ont ramassé beaucoup d'argent pendant le confinement, mais qui en récoltent moins aujourd'hui".

Une réunion de conciliation est prévue ce mardi pour tenter de débloquer le conflit chez Mestdagh. Mais déjà, les regards se tournent vers d'autres acteurs. Si, à première vue, la température reste sous contrôle chez Delhaize et Colruyt, elle monte chez Carrefour où, selon les syndicats, des mouvements sociaux ne sont pas à exclure dans les prochains jours.

Une réunion est prévue vendredi dans le cadre de la nouvelle organisation du travail dans les hypermarchés. Une autre rencontre direction-syndicats, fixée au 1er décembre, doit fixer le cadre de l'organisation des supermarchés en vue des fêtes de fin d'année. "Dans la situation actuelle, les problèmes de sous-effectifs que connaissent certains magasins risquent de ne guère faciliter les choses", dit Stijn Vandercruysse.

Le non-alimentaire joue sa survie

Si la dégradation du climat social touche pour l'heure le seul commerce alimentaire, c'est pour une raison très simple: dans le non-alimentaire, c'est la survie de nombreuses entreprises qui est en jeu. Elles ont subi des pertes de revenus importantes durant les confinements, et celles qui ne sont pas tombées en faillite doivent redémarrer dans un contexte de concurrence exacerbée.

"La situation du personnel du secteur non-alimentaire est pire que du côté de l'alimentaire." Sébastien Robeet Secrétaire général adjoint de la CNE

"La situation du personnel du secteur non alimentaire est pire que du côté de l'alimentaire. Il a subi une perte de revenus liée au chômage temporaire et craint pour son avenir, dans un secteur où les restructurations et les faillites ont entraîné un saucissonnage de l'activité qui oblige tout le monde à être présent partout", explique Sébastien Robeet, secrétaire général adjoint de la CNE (CSC).

30% En Belgique, la proportion des employés à temps partiel dans le secteur du commerce est passé de 28,5% en 2017 à 30% en 2020.

On notera que les revendications des travailleurs portent avant tout sur leurs conditions de travail. Logique: la norme salariale, qui plafonne à 0,4% les augmentations possibles, n'offre guère de marge de négociation. Les syndicats concentrent donc leurs efforts sur l'occupation des magasins. En Belgique, le secteur du commerce recourt de plus en plus au temps partiel. De 28,5% en 2017, la proportion des employés à temps partiel est passée à 30% en 2020 (48% chez les femmes). Si les restructurations opérées dans un secteur sous pression ne laissent aucune perspective d'embauche, "on pourrait à tout le moins relever les prestations des temps partiels qui sont prêts à travailler davantage", estime Sébastien Robeet.