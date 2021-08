Le fisc réclame 380 millions d’euros à Delhaize

Le conflit fait rage entre le fisc belge et le groupe de supermarchés néerlandais coté Ahold Delhaize. Notre administration fiscale réclame à la maison mère de Delhaize, Albert Heijn et Bol.com, un montant pouvant grimper jusqu’à 380 millions d’euros , ce qui correspond à près de quatre fois les bénéfices réalisés par les magasins Delhaize l’an dernier et au chiffre d’affaires total des magasins Albert Heijn belges en 2019. Les ventes du groupe Ahold Delhaize, qui opère en Europe, en Amérique et en Asie, avoisinent les 75 milliards d’euros.

Le juste prix

Défense farouche

Le fisc est cependant loin d’avoir gagné, estime l’expert . "L’administration fiscale devra prouver que les magasins valent plus et apporter la preuve qu’elle peut mieux calculer cette valeur que des banquiers d’affaires. Je suis frappé par le fait que le fisc rejette le rapport d’évaluation sans autre forme de procès." De tels rapports sont en effet établis par des banques d’affaires renommées. Le groupe Ahold Delhaize ne souhaite cependant pas révéler le nom de celle à laquelle il a fait appel.

Contrôles fiscaux à répétition

"Il arrive que ce genre de conflits ne mène à rien et que l’entreprise s’en sorte bien, remarque l’expert fiscal. Mais il n’est pas rare non plus que l’entreprise jette l’éponge en raison des questions incessantes des analystes boursiers et des coûts galopants en termes de frais d’avocats et de provisions.