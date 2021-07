Les clients seront-ils au rendez-vous des soldes?

Lancement, ce jeudi, de la période des soldes en "mode normal". Les stocks sont conséquents et les réductions devraient être importantes dès le début.

Début des soldes ce jeudi avec, surtout, un retour à un agenda normal. On se rappelle, en effet, que le début des soldes d'hiver avait été déplacé à un lundi plutôt qu'un week-end pour éviter les mouvements de foules en pleine pandémie. Les soldes d'été avaient, eux, été reportés l'an dernier de juillet à août.

Quant aux freins au shopping plaisir (temps limité et shopping solitaire), ils sont aussi levés.

Selon le SNI, un commerçant sur six affirme afficher une baisse de chiffre d'affaires de 60%.

Fortes réductions en vue

Obligés de fermer à plusieurs reprises durant cette année de pandémie, les commerçants font face à d' importants stocks et un chiffre d'affaires faiblard. "Même si les ventes ont été très légèrement meilleures que l’année dernière, la baisse du chiffre d’affaires reste de l’ordre de 40% par rapport à une année normale. Pour un commerçant sur six (16%), cette baisse atteint même encore les 60%", explique-t-on au Syndicat neutre pour indépendants (SNI).

Le besoin de remplir les caisses pour financer les prochaines collections et la nécessité de vider les stocks devraient être favorable aux clients. Les soldes devraient ainsi commencer sur d'importantes réductions. On évoque 30, voire 40% de rabais d'entrée de jeu.

Optimisme prudent

Dans le chef des commerçants, le sentiment est mitigé. Ils sont peu à avoir opté pour des démarques et autres promotions préliminaires, et ce, pour se focaliser sur les soldes. De plus, ces dernières semaines, la fréquentation des magasins s'est quelque peu redressée. De quoi voir quelque peu s'éloigner le spectre d'une multiplication de fermetures de boutiques.