Les fruits et légumes bio pas moins chers au supermarché

Plus cher par définition que son équivalent conventionnel, le bio n'en attire pas moins un nombre toujours croissant de consommateurs. Selon une étude de Test-Achats publiée en novembre 2020, le bio est en moyenne 45% plus cher que le conventionnel dans les grandes surfaces.

Pour celles-ci, le bio constitue un relais de croissance appréciable. Mais si les produits emballés et/ou transformés (surgelés, lait, café, céréales...) sont en général moins chers que dans les enseignes spécialisées en bio, il n'en va pas nécessairement de même pour les fruits et légumes. Chez Färm, on affirme ainsi être jusqu'à 80% moins cher que dans la distribution classique.

Cette chaîne créée en 2013 est aujourd'hui un des gros spécialistes belges du bio, avec ses 17 magasins (le dernier vient d'ouvrir à Gozée, près de Charleroi) et ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Soucieuse de ne pas voir le chaland se tourner vers les supermarchés classiques, Färm vient de lancer une campagne d'information en magasin et dans les abribus. Objectif: sensibiliser au fait que les fruits et légumes vendus chez elle sont moins chers, tout en garantissant une rémunération plus juste des producteurs.