Les salariés de Lidl partent en grève, plus de 100 magasins fermés

Une centaine de magasins Lidl et deux des cinq centres de distribution étaient touchés ce mercredi par une grogne sociale dénonçant la charge trop importante de travail. Les régions de Mons, Charleroi et du Limbourg sont particulièrement touchées. Quant aux centres de distribution, deux des trois centres flamands (Genk et Gulleghem) sont à l'arrêt. Les deux centres wallons travaillaient normalement.

La direction de Lidl a envoyé un huissier dans la soirée au centre de distribution de Genk pour lever le blocage des camions par les grévistes. "Demain (jeudi, ndlr), de nombreux magasins vont rouvrir et nous devons être en mesure de les approvisionner", a expliqué la porte-parole de Lidl, Isabelle Colbrandt, justifiant cette action. "Par ailleurs, des produits frais ont été livrés et si nous ne les distribuons pas, ils pourraient bien se gâter." La direction espère pouvoir reprendre les négociations avec les syndicats dès que possible. Ceux-ci avaient indiqué plus tôt dans l'après-midi que le centre de distribution de Genk resterait bloqué jusqu'à ce qu'un accord soit conclu.