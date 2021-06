Pourquoi Colruyt se prend une telle claque en bourse

Mais le reste du tableau n’est guère enthousiasmant, non plus . Certes, les ventes affichent une croissance de 3,7% mais la part de marché de Colruyt continue de s’éroder passant de 32,1% à 31,3%. En cause : la croissance des commerces de proximité où le groupe est moins présent que ses concurrents.

Déclin stabilisé

"Nous considérons ces résultats comme décevants et en particulier la tendance des ventes dans les prix les plus bas qui a été partiellement compensée par les autres activités."

"Nous considérons ces résultats comme décevants et en particulier la tendance des ventes dans les prix les plus bas qui a été partiellement compensée par les autres activités", a résumé Fernand de Boer de Degroof Petercam ("conserver" ; 54 euros). Le point positif, tempère-t-il, est que le déclin de la part de marché s’est stabilisé au second semestre. "Cela pourrait signifier qu’elle devrait se stabiliser, voire augmenter maintenant que le Covid-19 est sous contrôle et que les conditions du marché devraient se normaliser."