Zalando attire C&A dans son shopping virtuel

Le distributeur en ligne ouvre en Belgique sa plateforme aux commerçants indépendants ou aux magasins de grandes enseignes.

42 millions de clients, cela se mérite, mais ce n'est pas à la portée du premier magasin venu. Les études le montrent encore régulièrement, les commerçants indépendants, mais pas qu'eux, sont souvent en retard en matière de ventes en ligne et la récente crise sanitaire a encore mis en évidence la nécessité de disposer d'un canal de vente en ligne pour subsister.

16 millions La plateforme "Connected Retail" de Zalando a permis de générer 16 millions de commandes depuis son lancement.

Le spécialiste allemand de la vente en ligne Zalando n'avait pas attendu la crise sanitaire pour proposer des solutions en la matière. Depuis 2018 et surtout en 2020, le distributeur ouvre ses "rayons" à des commerçants "en dur" dans plusieurs pays européens. Et annonce 20 commandes par jour et par magasins via ce canal. Cette proposition de "commerce connecté" arrive en Belgique.

Vitrine européenne

Le principe est simple: plutôt que de développer sa propre extension virtuelle, la faire connaitre et la référencer pour espérer capter de nouveaux clients, le commerçant peut greffer son offre sur la plateforme de Zalando et bénéficier de la sorte de la vitrine du leader européen du secteur. Les articles (fashion, chaussures, accessoires, beauté...) y seront référencés parmi ceux déjà proposés par la plateforme, mais le commerçant local reste identifiable. Et il reste maître de la commande et de sa gestion.

Pour lancer sa solution en Belgique, et proposer un soutien aux commerçants dans la reprise qui s'amorce, Zalando propose une réduction de la commission sur les ventes jusqu'à la fin de l'année et effectuera un versement hebdomadaire du produit des ventes réalisées via son site. Le client belge peut également filtrer l'offre pour privilégier des magasins belges ou locaux dans sa sélection d'articles.

"Les commerçants locaux bénéficient d'une zone de chalandise européenne à laquelle ils ne pouvaient pas prétendre seuls." Carsten Keller Directeur général de Connected Retail

La solution est déjà proposée dans une douzaine de pays en Europe et a attiré près de 4.000 commerces. "Ces 4.000 magasins, souvent des commerces locaux, ont accès à plus de 40 millions de clients qui visitent régulièrement le site de Zalando", commente Carsten Keller, directeur général de Connected Retail. "Ils bénéficient d'une zone de chalandise européenne à laquelle ils ne pouvaient pas prétendre seuls et nous élargissons notre catalogue grâce à leur offre."