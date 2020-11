10.000 emplois sauvegardés dans l’horeca grâce à la livraison

Selon le consultant Capital Economics, les plateformes de livraison ont eu un impact important pour l’horeca entre avril et juin. 10.000 emplois et 254 millions d’euros de chiffres d’affaires ont pu être maintenus grâce à la livraison.

Ils n’ont probablement jamais autant pédalé de leur vie. À l’heure où le confinement a fait son grand retour, les livreurs reprennent leur rôle encore plus essentiel pour l’Horeca. Et comme lors du premier lockdown, l’effet est directement visible sur l’activité. "Dès les fermetures des restaurants, nous avons à nouveau constaté une hausse de l’activité", assure Rodolphe Van Nuffel, le porte-parole de Deliveroo en Belgique. "Ce fut également le cas en mars. Cette période est en plus davantage propice aux commandes. Il fait mauvais, les journées sont courtes et les gens veulent se faire plaisir. Le message qu’il faut soutenir les restaurateurs passe également assez bien", assure-t-il.

500 restaurants Depuis le premier confinement, Deliveroo a débuté une collaboration avec 500 restaurants supplémentaires.

Les pédaleurs seront-ils les sauveurs de tout un secteur ? Ils seront en tout cas probablement aussi utiles que lors de la première vague. Pour la première fois, une étude commandée par Deliveroo au consultant britannique Capital Economics permet de sortir des chiffres sur la vente à distance. Et ils ne sont pas négligeables.

Service essentiel

Selon l’étude, la livraison a permis le maintien de 10.000 emplois dans le secteur de l’horeca entre avril et juin. Un chiffre conséquent puisque, selon Capital Economics, en temps normal, le secteur emploie 200.000 personnes en Belgique. Le maintien de l’activité a ainsi permis de créer 254 millions d’euros de revenus. "Cette activité n’aurait pas existé sans les services de livraison. Les livreurs de repas et les services de livraison en général sont devenus un service essentiel", explique Rodolphe Van Nuffel. D’autant plus que l’horeca est, sans surprise, l’un des plus touchés par le virus. "La valeur ajoutée brute du secteur a chuté de 27 % au deuxième trimestre 2020. En comparaison, la baisse en moyenne pour l'ensemble de l'économie belge est de 'seulement' 14 %", précise l’étude.

Face à la crise, l’engouement des restaurateurs pour la livraison a rapidement été visible. "Nous avons chaque année une croissance importante du nombre de restaurants partenaires qui s’est donc encore confirmée cette année. Depuis le premier confinement, nous avons débuté une collaboration avec 500 restaurants supplémentaires", explique le porte-parole de l’entreprise qui travaille désormais avec 3.000 établissements en Belgique. "On constate donc qu’il y avait encore beaucoup de restaurateurs qui hésitaient et qui se sont lancés durant cette période", explique Rodolphe Van Nuffel.

Pas que des bonnes nouvelles

Le confinement a également eu des conséquences chez le concurrent Uber Eats. "Nous avons vendu plus de deux fois plus de repas dans le monde qu'en 2019", explique Rick Janse Kok, le porte-parole européen du groupe. "Entre janvier et avril de cette année, nous avons vu une augmentation de 38% du nombre de restaurants en Belgique", précise-t-il. L’entreprise a d’ailleurs profité de cette année particulière pour élargir son activité en proposant depuis l’été d’assurer de la livraison de produits d’épicerie. "Nous avons actuellement des collaborations en place avec Carrefour et Cora, et d'autres magasins deviendront actifs dans les prochaines semaines", assure le responsable communication.

"Notre modèle n’a jamais été conçu pour remplacer l’activité des restaurants. Nous sommes pensés pour venir en complément à l’offre de base." Rodolphe Van Nuffel Porte-parole de Deliveroo