Des perspectives pour l'horeca avant le 8 juin?

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) a laissé entendre dimanche sur le plateau de RTL-TVi et au JT de VTM que des réouvertures sont envisageables dans l'horeca même avant le 8 juin , date fixée jusqu'à présent pour le démarrage de la "phase 3" du déconfinement.

Cela resterait lié aux conditions d'évolution de la pandémie de Covid-19, et aucune décision n'est encore prise , mais il s'agira d'éviter que le citoyen belge puisse par exemple aller boire une pinte aux Pays-Bas, où les cafés et restaurants peuvent rouvrir leurs portes dès le début de juin, alors qu'ils seraient encore fermés en Belgique, explique-t-il en substance.

Ce dernier affirme par ailleurs ne pas exclure non plus une réouverture des lieux de culte d'ici à la Pentecôte (31 mai). On ne sait pas en revanche comment de telles décisions seraient prises, le prochain Conseil national de sécurité ayant été annoncé pour le 3 juin prochain. Il s'agira alors de discuter surtout des "secteurs culturel, sportif et de l'horeca", précisait-on vendredi dernier.