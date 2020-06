550 emplois menacés chez le spécialiste du catering Compass Group

Compass Group Belgilux est active dans le secteur alimentaire: elle prépare des repas pour les restaurants d'entreprises, les écoles et le secteur médical , et est également active dans le catering événementiel . En raison de la crise du coronavirus, les activités de la société ont baissé de 25%.

Un quart des effectifs en moins

"La perspective est que les activités ne reprendront que très lentement, ce qui signifie que Compass Group Belgilux ne pourra réaliser 75% du chiffre d'affaires de l'année de référence 2019 qu'à l'automne 2021", selon Bart Matthijs, le directeur opérationnel de l'entreprise. "Au travers de cette annonce d'un plan de restructuration, nous entamons la procédure de la loi Renault. Au cours des jours et semaines qui viennent, nous allons entrer en consultation avec nos partenaires sociaux et nous allons tout mettre en place afin de mener cette restructuration de la manière la plus socialement acceptable", ajoute Bart Matthhijs.