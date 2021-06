85 emplois menacés au Steigenberger Wiltcher's Hotel à Bruxelles

Le projet de réorganisation présenté aux syndicats prévoit de remodeler les activités de nettoyage et entretien, et de plonge "afin de répondre aux exigences actuelles en matière de gestion et de flexibilité". Il comprend également le repositionnement de l'offre de restauration. Plusieurs fonctions dites administratives et de support - 7 au total - devraient également être concernées par la procédure de licenciement collectif.