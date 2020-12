Aider l'horeca à la carte

Ce que nous écrivons ici, certains le crient depuis des mois et ils ont raison. Rudy Vanlancker, le patron de Chez Léon et des Armes de Bruxelles, le dit à son tour. Avec 180 travailleurs à sa charge et un chiffre d'affaires annuel de 17 millions d'euros, on peut l'écouter. Il demande, comme d'autres avant lui, la fin de l'égalité des aides. Et il a raison. Mais pour agir et distribuer de façon équitable, il va falloir trouver une solution. Récemment, Serge Litvine, Thierry Van Damme et Albert Michiels, trois poids lourds du secteur, plaidaient en faveur d'un système d'aide lié au nombre de travailleurs des établissements. Thierry Goor, un des fondateurs du Food Court Wolf en appelle à des aides liées à l'utilisation de la caisse dite intelligente (blackbox). Enfin, Rudy Vanlancker plaide pour un système lié aux déclarations TVA et à la perte du chiffre d'affaires. Tous ont raison, mais cela revient à dire qu'il faudra foutre un sacré coup de pied dans la fourmilière de l'horeca. Car tous les indicateurs le montrent, le travail au noir est encore légion dans le secteur. Si on passe les résultats des entreprises de l'horeca à la loupe, plus de la moitié tournent sur des fonds propres négatifs depuis des années. L'emploi? Les chiffres officiels de l'horeca font état de 120.000 travailleurs pour 60.000 établissements, soit une moyenne de deux travailleurs par restaurant. Vous les voyez, les travailleurs fantômes? Et la blackbox? Parlons-en... Au niveau national, quatre établissements sur dix sont connectés. Le noir fait loi dans l'horeca et les aides, ciblées et proportionnées, devront aller aux établissements en règle. C'est aussi simple que cela, mais pour cela, il faudra passer le secteur à la loupe et surtout, effectuer des contrôles, encore et toujours. Aider le secteur, oui, mais pas à n'importe quel prix!