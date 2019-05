Augmentation de capital de plus de 20 millions pour Le Pain Quotidien

Depuis l’an dernier, Le Pain Quotidien est dirigé par l’Américain Jerry Gamez (un ex de Burger King). Il a remplacé le Belge Vincent Herbert et veut poursuivre la croissance de l’enseigne. Mais cette expansion coûte très cher car Le Pain Quotidien se positionne comme un acteur du luxe implanté dans des lieux coûteux. Parallèlement, Le Pain Quotidien investit dans la logistique derrière les magasins.

En un peu plus d'u an, les actionnaires du Pain Quotidien ont injecté plus de 30 millions d'euros dans l'enseigne.

C’est la deuxième opération du genre en un peu plus d’un an. Début 2018, les actionnaires avaient déjà injecté 10,5 millions d'euros dans Le Pain Quotidien. L’objectif était là aussi de soutenir la croissance.

Actionnariat varié

En rouge en 2017

Cette année-là, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 301 millions de dollars (260 millions d'euros), soit 1,5% de plus que l'année précédente. Cependant, les coûts ont augmenté plus rapidement (+5%) que les revenus (+1,5%). Le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 23 millions de dollars cette année-là, contre 23 millions un an plus tôt. Par contre, en raison d'éléments exceptionnels, le résultat net s’est affiché dans le rouge avec une perte de 6,6 millions de dollars contre un bénéfice net de 4,2 millions un an plus tôt.