"Aux Armes de Bruxelles" est en faillite

La nouvelle était - hélas - attendue. Cet après-midi, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a prononcé la faillite du restaurant "Aux Armes de Bruxelles" . Cet établissement renommé, situé au coeur de l'îlot sacré à Bruxelles, était dans la tourmente depuis l'été. C'est à ce moment-là que les exploitants du restaurant avaient annoncé la création de la société INV4U, une structure nichée au Grand-Duché de Luxembourg vers laquelle le personnel et le fonds de commerce auraient dû être transférés.

De mouvements de grève en actions en justice devant le tribunal du travail, les travailleurs, défendus par le front commun syndical et par l'avocat Bernard Maingain, avaient réussi à bloquer le transfert en question. Ces mêmes travailleurs exigeaient également que les exploitants sortent du bois et révèlent leur identité. Finalement, il y a quelques semaines, on apprenait que les frères Beyaz étaient derrière cette société luxembourgeoise dotée d'un capital d'à peine 30.000 euros.