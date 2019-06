B&B Hotels confirme l'ouverture d'un hôtel près de la gare à Namur

Depuis un an, Baltisse, le groupe de promotion immobilière du Gantois Filip Balcaen, porte un important projet de redéveloppement sur un terrain de plus d'un hectare racheté à la SNCB et idéalement situé à proximité de la gare de Namur. Le dossier avance rapidement, en concertation avec les autorités locales. Les permis d'urbanisme sont attendus cette année encore et un partenaire vient d'être désigné sur le volet hôtelier du projet mixte.

La société hôtelière française B&B, originaire de Brest, a fait l’an dernier une entrée remarquée sur le marché belge. Celui-ci manquait encore dans son offre forte de plus de 480 hôtels répartis en Europe, avec la France comme tête de pont et une croissance organique de croisière de 50 hôtels par an. L’opérateur français vient d’ouvrir à Anvers fin 2018; puis à Bruxelles-Midi, avenue Fonsny, il y a quelques semaines.

Aujourd’hui, il confirme avoir signé un contrat de leasing immobilier avec le promoteur gantois Baltisse portant sur un immeuble à construire sur le site dit de la "Courgette", racheté il y a un an à la SNCB pour une douzaine de millions d’euros et situé juste à côté de la gare de Namur. L’hôtel de 102 chambres sera livré début 2022 et constituera la première pièce d’un vaste projet de redéveloppement baptisé "AXS Namur" qui sera érigé sur un terrain de plus d'1 hectare situé entre les voies ferroviaires et le boulevard Melot.