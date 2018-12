B&B Hotels veut ouvrir 15 hôtels en Belgique d'ici 2023

B&B se définit comme le plus gros groupe hôtelier français indépendant. Il fait son entrée sur le marché belge, à Anvers et à Bruxelles. Il planifie l’ouverture de 15 hôtels low cost (3 étoiles) d’ici 2023, avec deux nouvelles adresses chaque année.

La première enseigne B&B Hotels a ouvert ses portes à Anvers, juste à côté du palais de justice, il y a deux mois seulement. "L’hôtel offre 108 chambres. Le taux d’occupation moyen y est déjà de 40% – majoritairement des touristes étrangers – et nous visons les 75% d’occupation en vitesse de croisière, endéans les trois ans", pose Louis Caroni. Pour le jeune directeur général, en charge du développement et de la gestion sur le nouveau marché belge, la croissance soutenue de son groupe hôtelier est intrinsèquement liée à celle du portefeuille actuel, soit par développement de nouveaux hôtels, soit par acquisition (par des tiers) et gestion de complexes existants. Depuis qu’il a racheté l’enseigne hôtelière française au fonds US Carlyle en 2015, le nouvel actionnaire majoritaire français, PAI Partners, a mis les bouchées doubles, avec un rythme de croisière de 50 nouveaux hôtels par an sous gestion en ciblant le segment 3 étoiles.

B&B Hotels Offre actuelle: 450 hôtels répartis dans 11 pays, dont 272 en France et 110 en Allemagne.

450 hôtels répartis dans 11 pays, dont 272 en France et 110 en Allemagne. Hébergement 2017: 40.000 chambres disponibles au total et 7,7 millions de nuitées réservées.

2017: 40.000 chambres disponibles au total et 7,7 millions de nuitées réservées. Chiffre d’affaires 2017: 460 millions d’euros.

460 millions d’euros. Premiers pas: Premiers hôtels ouverts en 1990 à Brest et Saint-Malo.

En Belgique, pour atteindre la barre critique des 15 hôtels belges fixée à l’horizon 2023, il faudra en ouvrir deux en moyenne chaque année, dont 5 rien que dans la capitale. "Nous voulons pouvoir compter sur des partenariats solides avec des promoteurs locaux fiables auxquels nous garantissons des rendements annuels dépassant les 6%. À Anvers et à Gand, nous avons initié les premiers projets avec deux partenaires flamands – Triple Living et la famille Tans – et nous espérons récidiver. Mais nous scrutons depuis deux ans déjà très activement toutes les villes belges, notamment Liège, Namur, Bruges, Malines ou Louvain, pour sceller d’autres partenariats fiables et durables. À Bruxelles, on voudrait notamment ouvrir rapidement le long du boulevard Léopold III, qui mène à l’aéroport. Mais toutes les opportunités de croissance seront analysées", précise à l’attention du marché Louis Caroni, confiant de trouver sa place dans un segment où l’offre actuelle est vieillissante et peu adaptée aux exigences du marché. "Nous ciblons le rapport qualité-prix maximal, en offrant une chambre insonorisée et parfaitement équipée en multimédia (fibre optique partout) pour 70 euros la nuit en moyenne, avec un petit-déjeuner copieux (buffet à volonté) à 9,50 euros".

Pour éveiller l’intérêt des partenaires privés locaux, B&B Hotels dispose d’autres arguments qui devraient faire mouche. En moyenne, un nouvel hôtel d’une centaine de chambres représente un investissement d’une dizaine de millions d’euros, charges comprises. Au total, ce sont donc 100 millions d’euros qui pourraient être investis rapidement dans des développements immobiliers avec garantie de contrat d’occupation long terme. "Avec les propriétaires et promoteurs partenaires, nous nous engageons à signer un leasing ferme de quinze ans qui leur permet de récupérer la TVA. Et le loyer indexé que nous payons tourne autour de 200 euros/m²/an la chambre de 15 m², avec les communs à amortir, soit 5.000 euros par an. Quant au prix de revient construction d’une chambre pour le promoteur, il tourne autour de 85.000 euros", détaille le directeur.