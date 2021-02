Baisser la TVA dans l’Horeca ? Une mauvaise idée

En apparence, baisser la TVA dans les secteurs les plus touchés a le mérite de cibler l’aide, en en faisant bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. Mais, l’apparence est trompeuse

Que le secteur de l’Horeca souffre terriblement de la Covid-19 est une évidence, et qu’il faille soutenir généreusement les travailleurs de ce secteur, qu’ils soient indépendants ou salariés, est une évidence. Cette solidarité, à manifester envers toutes les personnes, tous secteurs confondus et tous statuts mélangés, qui ont eu à souffrir d’une forte perte de revenus professionnels du fait de la pandémie, est d’abord une exigence humaine mais est aussi une bonne idée macroéconomique.

Vue en plein écran Etienne de Callataÿ. ©Tim Dirven

Le soutien à manifester ne doit pas se limiter aux seules personnes physiques. De l’octroi de facilités de paiement à l’autorisation d’installer des terrasses en devanture, sur des emplacements de parking, les pouvoirs publics peuvent aussi venir en aide aux entreprises des secteurs affectés, Horeca ou autre, de multiples manières. Mais toutes les manières ne sont pas bonnes, et certaines sont même carrément mauvaises. Ainsi en va-t-il d’un abaissement de la TVA ciblé sur l’Horeca et les métiers de contact (proposition faite par D. Ducarme, L’Echo, 4 février 2021).

Une bêtise de taille

Il est dommage de consommer du papier et de l’espace dans les journaux et du temps des lecteurs pour dire qu’une idée est mauvaise, on préférerait voir temps, moyens et énergie être consacrés à promouvoir des idées positives. Toutefois, parfois, il faut chercher à éviter de faire des bêtises, et ici elle serait de taille.

D’après le secteur lui-même, rien que pour l’horeca, et hors alcool, alors que la demande porte aussi sur l’alcool (oui, on ose envisager une TVA à seulement 6% sur l’alcool, quand n’importe quel habit est taxé à 21% !), il en coûterait la bagatelle de 600 millions d'euros par an ! Avec cela, il y aurait moyen d’en fournir, des repas chauds de qualité dans les cantines des écoles, ce qui, en termes de justice sociale et de santé publique, aurait un impact autrement bénéfique.

"Très loin d’être une mesure au profit de ceux qui ont le plus souffert, l’aide sera proportionnelle à la reprise du chiffre d’affaires de chacun." Etienne de Callataÿ Co-fondateur et économiste, Orcadia Asset Management

En apparence, baisser la TVA dans les secteurs les plus touchés a le grand mérite de cibler l’aide, en en faisant bénéficier ceux qui en ont le plus besoin. Mais, l’apparence est trompeuse. En effet, la baisse de la TVA va être d’autant plus avantageuse pour les acteurs de l’Horeca (ou des métiers de contact) que l’activité, à partir de la réouverture, sera importante. Le café dont l’activité restera nulle, car liée à la salle de spectacle à côté de laquelle il se trouve et qui reste fermée ne va rien gagner à une baisse de la TVA, tandis que celui qui aura retrouvé le rythme d’avant Covid va en tirer le parti maximal. Donc, très loin d’être une mesure au profit de ceux qui ont le plus souffert, l’aide sera proportionnelle à la reprise du chiffre d’affaires de chacun.

Il s’agit donc d’une mesure doublement néfaste. Elle évince d’autres usages plus judicieux, tant socialement qu’économiquement, de cet argent public qui reste rare et elle est anti-redistributive. Voilà qui devrait suffire pour tuer cette idée dans l’œuf.

Prolongeons toutefois la critique. Normalement, une baisse de TVA a l’air d’être une mesure « pro-consommateurs », mais, vu que l’indexation automatique des salaires et des allocations sociales, il s’agit en fait d’une mesure neutre pour les consommateurs, mais bénéfique pour les employeurs. Toutefois, ici, l’idée serait, imagine-t-on, non de voir les prix baisser grâce à cette baisse, mais les marges augmenter. Dans ce cas, on n’aurait même pas cet effet « compétitivité ».

Face à la Covid, l’Allemagne a choisi de baisser le taux normal de TVA de 19% à 16% et le taux réduit de 7% à 5%, et cela de manière temporaire, du 1er juillet au 31 décembre 2020. D’autres pays ont agi dans un même sens. Cela se comprend : l’idée est d’inciter les consommateurs à ne pas postposer les achats, pour continuer à faire tourner l’économie. Ici, il en va tout autrement, avec une volonté de différenciation sectorielle.

Regardons par le pare-brise, pas dans le rétroviseur

Moduler la TVA entre biens et services en fonction de l’utilité sociétale est parfois envisagé, qu’il s’agisse de santé, de culture, de biens de première nécessité, de préservation de l’environnement ou d’autres considérations. Le but est honorable, mais l’application d’un taux réduit n’est pas le bon instrument. La grande majorité des économistes préfèrent l’octroi de subventions en cas d’externalités positives et l’imposition de taxes proportionnelles aux externalités négatives. Une faible TVA sur la nourriture, par exemple, profite aussi aux clients de l’épicerie fine … et au gaspillage alimentaire. C’est donc une grosse déperdition de recettes publiques, là où il y aurait moyen de cibler l’aide.

"Allouons les moyens budgétaires prioritairement à une indemnisation proportionnelle correcte de la perte de revenus professionnels et un accompagnement dans la transition professionnelle de ceux qui auront perdu leur emploi." Etienne de Callataÿ Co-fondateur et économiste, Orcadia Asset Management

L’évaluation de la baisse de la TVA dans l’Horeca en France, qui l’a pratiquée, est loin d’être favorable. Malgré cette expérience, la Belgique avait choisi de baisser la TVA à 12% sur l’Horeca. L’idée était que cette baisse de TVA et un allégement des cotisations sociales ad hoc allaient être la double contrepartie de la fin de la fraude, grâce à l’introduction des caisses enregistreuses intelligentes. On a vu ce qu’il en a été : baisse de TVA et des cotisations oui, fin de la fraude non.

Ne gérons pas les aides aux entreprises en regardant dans le rétroviseur, en fonction de ce qu’elles ont perdu. Regardons devant nous, par le pare-brise, en créant les conditions pour que redémarrent les entreprises qui ont un marché pour elles. Et allouons les moyens budgétaires prioritairement à une indemnisation proportionnelle correcte de la perte de revenus professionnels – pas de la perte de revenus du capital en raison de l’essence même de ce qu’est être actionnaire – et un accompagnement dans la transition professionnelle de ceux qui auront perdu leur emploi.