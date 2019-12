Booking.com communiquera de manière plus transparente

L’entreprise a conclu un accord avec Didier Reynders pour plus de clarté avec les consommateurs du site de réservation.

Booking.com promet de faire preuve de plus d’honnêteté dans sa communication sur les offres, les promotions et les prix des hôtels . "Les systèmes de réservation en ligne doivent être exempts de techniques manipulatoires", a indiqué le commissaire européen chargé de la Protection des consommateurs, Didier Reynders.

"Très demandé", "50 réservations au cours des 24 dernières heures", "Dernière chambre",... Tous ceux qui ont déjà fait des réservations en ligne connaissent ces petites phrases avec lesquelles le plus grand site de réservation hôtelière au monde pousse les clients à réserver. Ces techniques l’ont placé depuis longtemps dans le collimateur des organisations de protection des consommateurs, mais la popularité de l’entreprise néerlandaise ne semble pas en souffrir. Dans une interview avec L’Echo au début de l’année, le CEO de Booking.com avait déclaré que l’objectif de ces techniques était d’aider les consommateurs.

Booking.com a cependant promis de changer les choses. Après plusieurs mois de discussions avec les autorités de la Commission Européenne et des organisations nationales de défense des consommateurs, le champion des sites de réservation s’engage à aligner sa communication sur la législation européenne en matière de protection des consommateurs , qui sera renforcée à partir du 17 janvier 2020. Sur base de la nouvelle Consumer Protection Cooperation (CPC), les organismes nationaux auront davantage les coudées franches pour intervenir en cas de publicités trompeuses transfrontières.

Dans les faits, Booking.com promet d’indiquer clairement que les messages tels que "Dernière chambre" ne portaient que sur le nombre de chambres proposées via le site, et non pas nécessairement sur l’ensemble de l’offre de l’hôtel en question.