Booking supprime 4.000 emplois à cause du coronavirus

La crise sanitaire en cause

Le détail des départements et des pays touchés sera apporté dans les prochaines semaines. Le groupe est fortement touché par l'arrêt de l'industrie du voyage dans le contexte de crise sanitaire. Faute de voyages d'affaires et de reprise de nombreux vols internationaux, la saison estivale ne permet pas de redresser la barre .

Seul après les bénéfices engrangés

L'entreprise avait sollicité une aide publique pour couvrir les salaires de son personnel pendant la crise, ce qui avait soulevé beaucoup de critiques aux Pays-Bas. Des hommes politiques, des syndicats et des exploitants horeca estimaient que le site spécialisé devait faire face seul à cette crise, après avoir engrangé des milliards de bénéfices ces dernières années.

Le magazine économique "Quote" rapportait que la société avait bénéficié de régimes d'impôts favorables au cours des exercices précédents, ce qui lui avait permis d'enregistrer près d'1,8 milliard d'euros d'avantages fiscaux.

Booking a tout de même perçu, come KLM et le chemins de fer NS, une aide publique de 61 millions d'euros. Sans cela, les licenciements auraient été plus importants, affirme-t-on chez Booking. La direction avait aussi renoncé à un cinquième de son salaire.

Rappelons que Airbnb et TripAdvisor ont aussi annoncé des pertes d'emploi.