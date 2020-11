Cafés et restaurants se fédèrent pour déposer des PRJ en cascade

La colère gronde. Particulièrement frappé par la deuxième vague de coronavirus qui frappe la Belgique, le secteur de l'horeca est en train de se fédérer autour de la plateforme Union Horeca Bruxelles . L'idée des exploitants d'établissements à la tête de ce mouvement est de se faire entendre et de pousser les autorités à leur proposer des mesures fortes. "Le moratoire mis en place agit comme le couvercle d'une casserole à pression qui va exploser", explique l'avocate Sophie Huart, qui représente des établissements horeca. Et pour se faire entendre, les premiers membres de la plateforme ont décidé de s'organiser.

Des dizaines de réorganisations judiciaires

Défendus par les avocats Sophie Huart (Sybarius), Gil Knops et Jean-Pierre Renard (Elegis) et Cédric Alter et Fryderyk de Peslin Lachert (Janson), les établissements qui, pour le moment, gravitent beaucoup autour de la place Flagey , à Bruxelles, ont l'intention de déposer simultanément des dizaines de procédures en réorganisation judiciaire (PRJ) devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles afin de marquer le coup. Du jamais vu! "Cette action vise à faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse", nous a encore expliqué Sophie Huart qui, à ce stade de la procédure, préfère taire le nom des premiers établissements disposés à participer à cette action.

L'idée des avocats qui portent ce projet est de fédérer autant d'établissements que possible et les accompagner dans ce dépôt simultané de PRJ. "Il faut être en nombre pour faire bouger les choses", a ajouté Sophie Huart, qui déplore l'absence de mesures fortes et concrètes pour aider le secteur de l'horeca. Cette plateforme est un moyen de pression, mais elle vise à pousser les établissements à s'organiser, à se fédérer. "Je veux que ces établissements se montrent comme des entrepreneurs responsables, ils ne veulent pas faire faillite." Pour l'avocate, si les établissements prennent les mesures nécessaires et qu'ils bénéficient du soutien de l'État, "il y aura peut-être moyen de sauver l'horeca".