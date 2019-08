Cédric Frère rachète le restaurant "Au Sanglier des Ardennes"

Celui qui fut étoilé au Guide Michelin durant 20 ans à l’enseigne du restaurant "Au Sanglier des Ardennes" à Oignies-en-Thiérache (commune de Viroinval, près de Couvin), était réputé pour ses repas "tout gibier". On y venait de loin pour découvrir les menus d’un chef qui avait débuté sa vie professionnelle aux fourneaux dès l’âge de 14 ans. On s’y attablait également pour une carte des vins exceptionnelle qui faisait la part belle aux grands noms des vignobles bourguignons, rhodaniens et languedociens. Albert Frère, grand amateur de chasse, déroulait souvent son rond de serviette à l’auberge de la famille Buchet.

Ex régent de la BNB (il ne fut pas reconduit dans cette fonction en mai dernier), fils de Gérald, l’aîné des enfants d’Albert Frère, Cédric Frère (35 ans) va reprendre à la fois ce restaurant emblématique de la région (ouvert voici 70 ans et fermé en février 2018) ainsi que son gîte. Il va restaurer le lieu, trouver un chef et rouvrir cette enseigne gourmande de la province de Namur sans doute dans un an. "Cet achat, par un membre de la famille Frère, est très positif pour le village et la région", se félicite Jacky Buchet aujourd’hui retraité.