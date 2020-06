Chef Johan (Mojo Artisanal Mousse Bar): "Un cocktail très toxique"

Comment les patrons belges actifs aux États-Unis vivent-ils et analysent-ils les manifestations et les émeutes déclenchées par la mort (l’assassinat) de George Floyd aux États-Unis ? "Je pense que la combinaison de la crise du Covid-19 , qui a contraint les gens à se confiner à l’intérieur de leur maison, avec la colère suscitée par ce meurtre raciste constitue un cocktail très toxique", estime Johan Halsberghe . "Il est difficile pour les autorités d’adopter une bonne réaction", poursuit-il. " Le racisme est un sujet très difficile depuis des décennies ici ."

Ce Belge, installé depuis des années à New York , a ouvert en janvier dernier le premier bar à mousse au chocolat de Big Apple. Baptisé "Mojo Artisanal Mousse Bar", l’établissement est situé dans le quartier de Harlem Est , au nord de Manhattan. "La population d’origine hispanique y est la plus représentée, mais cette partie de la ville abrite également beaucoup d’Afro-Américains."

Johan Halsberghe, ou " Chef Johan " comme on l’appelle là-bas, n’a pas eu à souffrir des émeutes au niveau de son entreprise. Et ce, pour une raison très pragmatique: " La plupart des restaurants et magasins d’East Harlem sont équipés de portes métalliques qu’il est très difficile de briser, contrairement aux boutiques du centre-ville aux vitrines de verre . À ma connaissance, la seule casse dans le quartier a touché un parking ouvert à une trentaine de mètres de notre établissement, où l’on a brisé les portes et volé des voitures."

Encore une semaine...

Pour le reste, Chef Johan a vu défiler à plusieurs reprises des manifestants devant son bar à mousse ces derniers jours, sans avoir à subir le moindre dégât. "Les gens se sont montrés globalement pacifiques à East Harlem. Le centre-ville, le West-Side et Harlem Ouest ont été plus exposés aux émeutes."

Il ne cautionne pas la violence, mais bien les manifestations. "Tout le monde a le droit de manifester à tout moment et aussi longtemps qu’on veut, de manière pacifique. C’est le droit de tout un chacun. Les pillards et la violence doivent en revanche être durement sanctionnés. Beaucoup de petites entreprises ont été détruites par des pillards à New York et aux États-Unis plus globalement, alors qu’elles avaient déjà enduré des temps très difficiles en raison de la pandémie. "