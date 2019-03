Comment récupérer les boulettes Ikea à prix mini...

Ikea s'associe avec l'app Too Good To Go pour vendre à prix bradé ses repas invendus. Ce système d'écoulement des restes alimentaires qui lutte contre le gaspillage, bien dans l'air du temps, rencontre l'intérêt des Belges.

Manger anti-gaspi à petit prix: c'est la devise de l'application Too Good To Go, qui permet d'acheter à prix réduit les invendus des magasins d'alimentation, restaurants, snacks... Désormais, Ikea joue aussi le jeu. Ses plats non vendus sont disponibles dans les huit magasins belges de la chaîne suédoise, juste avant la fermeture.

Comment ça marche? L'app Too Good To Go vous localise et vous indique quel établissement vous propose ses restes, à prix nettement bradé. En général, vous ne savez pas exactement de quoi sera composé votre lot. Vous êtes invités à apporter vos contenants.

Pour les amateurs des repas d'Ikea, le client a le choix entre une entrée et un plat ou un plat et un dessert au prix de 2,99 €.

"Nous avons déjà réduit nos déchets alimentaires de 67 tonnes en 2018. Mais nous voulons aller plus loin et diviser par deux notre gaspillage alimentaire d’ici le mois d’août 2020", explique Cihan Kökler, Food Country Operations Manager chez Ikea. "Cela fait deux ans que nous examinons, avec l’équipe d’Ikea Food, des moyens de lutter contre le gaspillage dans nos restaurants. Grâce à l’app Too Good To Go, nous associons désormais nos clients à la démarche."