Conflit autour du resto du musée BELvue

Cauchemar en cuisine dans le restaurant du musée BELvue , situé tout à côté de l’aile droite du palais royal. S’il tendait un peu l’oreille, entre deux audiences, le roi Philippe pourrait presque entendre les assiettes voler. On vous l’accorde, on force un peu le trait, mais le décor est planté. Et la scène suivante se jouait hier devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles. Green Kitchen , l’ancien exploitant du restaurant du musée BELvue a décidé d’attaquer la société Traiteur Loriers (en liquidation) et la Fondation Roi Baudouin pour faute contractuelle, comme l’a plaidé Dirk Lambrecht, l’avocat de Green Kitchen. L’ancien exploitant réclame près de 500.000 euros .

Sur la touche

Via son action en justice, Green Kitchen entend récupérer l’investissement consenti (près de 100.000 euros) et un montant de 390.000 euros, correspondant à trois années de bénéfice non engrangé. De leurs côtés, Stéphane Bertouille et Fabian Warzée, les avocats de Traiteur Loriers ont demandé au juge de déclarer cette demande irrecevable et non fondée, avant de contester la réalité des montants demandés. Pour eux, la société qui attaque en justice (Green Kitchen) n’est pas la même que celle avec qui elle était en affaires (Fresh Attitude). De son côté, après avoir remis en cause la compétence du tribunal, la Fondation Roi Baudouin semblait se demander ce qu’elle venait faire dans cette pièce, rappelant qu’elle n’avait jamais été liée contractuellement avec Green Kitchen.