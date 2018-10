Conflits en cascade à la tête de Mamma Roma

Mamma Roma, la chaîne de pizzerias de luxe fondée par Anthony Coopmans en 2005, semble secouée par un important conflit entre anciens et actuels dirigeants. On a pu en avoir une vague idée mardi matin devant le tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Concrètement, la direction actuelle de Mamma Roma s’oppose à CCInvest, la société de Carmelo Cennamo, un des fondateurs de Mamma Roma Group, le holding commun aux différents restaurants, lui-même créé en 2007 par Carmelo Cennamo (33,33%), Patrice Valschaerts (33,34%) et Anthony Coopmans (33,27%), le cuisinier derrière le projet original. Au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements au sein des structures qui, selon les dernières informations, exploitent encore aujourd’hui 5 restaurants à Bruxelles (et un établissement à Brussels Expo ouvert en fonction des salons) et fait tourner 6 établissements en France, sous franchise. Sans qu’il soit possible, à ce stade, de démêler tous les nœuds de ce dossier, les dirigeants actuels de Mamma Roma et Carmelo Cennamo sont en train de se faire la guerre à coups de procédures croisées.