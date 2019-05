Copper Branch, une chaîne de restos végétaliens prend pied à Bruxelles

Copper Branch, une chaîne de restaurants végétaliens, débarque à Bruxelles. Le premier restaurant ouvrira à City 2 au début du mois de juillet. D’autres suivront.

Un nouvel acteur du secteur horeca, tout droit venu du Canada, prendra prochainement pied à Bruxelles. Le 1er juillet, Copper Branch, une chaîne de restaurants ne proposant que des produits végétaux, ouvrira ses portes dans le tout nouveau food court du centre commercial City 2. Une belle opportunité et le début d’une nouvelle aventure pour Stéphane Van Hauwaert et ses trois associés (Ludovic Gillet, François et Filipe Garcia), tous les quatre franchisés de la chaîne Cash Converters et exploitant 8 magasins.

Bruxelles puis la Wallonie

C’est l’envie de découvrir de nouveaux horizons qui a poussé les quatre associés à trouver une nouvelle franchise. "Nous avions de l’intérêt pour l’horeca qui est un secteur qui bouge et qui présente de belles opportunités", nous a expliqué Stéphane Van Hauwaert. À force de chercher, ils sont tombés il y a un an et demi sur le master franchisé de Copper Branch qui cherchait à "ouvrir" la Belgique. De fil en aiguille, les parties se sont rencontrées et les quatre associés ont décroché l’exclusivité pour ouvrir des Copper Branch à Bruxelles. C’est dans ce cadre que le premier Cooper Branch de Belgique ouvrira ses portes le 1er juillet prochain dans le tout nouveau food court de City 2. Un autre restaurant ouvrira ses portes vers la fin du mois de septembre dans le quartier européen, à Bruxelles, nous a encore confirmé Stéphane Van Hauwaert.

Copper Branch • 2015 La chaîne Copper Branch est créée par Rio Infantino, jusque-là actif comme franchisé de Subway. La formule de proposer des plats 100% végétaux touche rapidement sa cible. Aujourd’hui, le Canada compte plus de 50 restaurants. • Quatre associés En Belgique, quatre associés (Stéphane Van Hauwaert, Ludovic Gillet, François et Filipe Garcia) détenant des franchises Cash Converters ont décidé de se lancer dans l’aventure du 100% végétal. D’ici à fin septembre, deux restaurants ouvriront à Bruxelles. D’ici à un horizon de trois à quatre ans, il devrait y avoir une dizaine de Copper Branch en Belgique. La Wallonie devrait suivre.

Si tout se passe comme prévu, les quatre associés ont l’intention d’ouvrir une dizaine de Copper Branch à Bruxelles d’ici trois à quatre ans. De même, ils sont toujours en discussion avec le master franchisé pour développer la marque en dehors de Bruxelles. Là aussi, si tout se déroule comme prévu, ce sont huit nouveaux restaurants qui devraient voir le jour en Wallonie dans un délai de trois à quatre ans. La franchise pour la Flandre a été confiée à Peter Suvée, un entrepreneur qui exploite des franchises de magasins de bricolage Hubo.

L’idée des quatre associés est claire: ils comptent ouvrir les deux premiers restaurants de Bruxelles avant de faire le point. "Nous verrons alors qu’il faut adapter le concept, les équipes ou le business plan." Avant de décider de se lancer dans l’aventure, les quatre comparses sont allés passer une semaine au Canada afin de découvrir ce concept né en 2015 dans la tête de Rio Infantino, un multifranchisé de Subway. Soucieux de revenir vers une alimentation plus saine, plus naturelle et équilibrée, il a ouvert ses premiers restaurants Copper Branch en 2015. Fameux chemin parcouru en à peine quatre ans vu que l’enseigne compte 52 restaurants au Canada, 4 aux États-Unis et 4 en France. Chez nos voisins, un nouveau restaurant ouvrira ses portes à Strasbourg au mois de juillet.

10 emplois créés à Bruxelles

Alors que les travaux du food court de City 2 vont bon train, deux des quatre associés sont actuellement en formation dans un Copper Branch en France afin d’acquérir le savoir-faire nécessaire pour lancer cette chaîne 100% végétale. Ils seront chargés de prendre en main la nouvelle équipe (10 personnes) qui aura deux semaines pour s’entraîner avant l’ouverture, le tout sous l’œil attentif d’un formateur venu du Canada. Pour se lancer dans cette première aventure, les quatre associés, soutenus par Belfius, ont investi 400.000 euros.

"Nous voulons proposer des plats sains, frais et bons pour la santé." Stéphane Van Hauwaert Associé

On l’a dit, le concept de Copper Branch est de fournir des plats 100% végétaux. "Nous voulons proposer à nos clients des plats gastronomiques, sains, ultra frais et bons pour la santé", précise Stéphane Van Hauwaert qui rappelle que le slogan de la chaîne est "La puissance végétale". L’idée de Copper Branch est de promouvoir l’agriculture biologique et les ingrédients sans OGM, tout en respectant l’environnement. Un effort sera fait sur le recyclage et sur les circuits courts concernant les fournisseurs. Tout sera développé selon les critères habituels du fast food, mais en déclinant les codes sous l’étendard "fast good", précise notre interlocuteur qui garantit que les plats seront prêts en moins de six minutes.