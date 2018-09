Deliveroo vise 2.000 restaurants en Belgique d'ici fin 2018

Actuellement, Deliveroo travaille avec 1.400 restaurants en Belgique et planifie d’atteindre la barre des 2.000 à la fin de l’année, soit près de la moitié de ce que la société de livraison est parvenue à atteindre depuis son lancement en septembre 2015. Pour y arriver, la plateforme dispose de plusieurs cordes à son arc , à commencer par le Marketplace + lancé il y a plus ou moins deux mois. " Depuis juin, nous avons signé avec 70 restaurants Marketplace +. C’est très encourageant ", estime le country manager pour la Belgique, Mathieu de Lophem.

Des restaurants virtuels

Le concept n’est pas neuf puisqu’il existe déjà à Paris et à New York. Uber Eats en a également développé 5 en Belgique mais travaille mondialement avec quelque 500 restaurants virtuels, selon son porte-parole européen Daniel Byrne. Économiquement, il est très intéressant puisqu’il nécessite très peu d’investissements: pas besoin d’une salle de restaurant supplémentaire, de payer un loyer additionnel ou même davantage de personnel.

"Les coûts de lancement d’une marque virtuelle sont minimes et l’on peut expérimenter tout ce que l’on veut, explique Daniel Byrne. Les restaurants peuvent augmenter leur chiffre d’affaires et travailler plus efficacement. Et les consommateurs, eux, ont plus de possibilités de choix. Tout le monde y gagne." Mathieu de Lophem va dans le même sens. "Certaines marques virtuelles ont dépassé en volume la marque mère", insiste-t-il. Jusqu’à présent, Deliveroo a lancé en moyenne 3 marques virtuelles par mois et son patron souhaite garder le même tempo.