Des enquêtes pénales ouvertes autour de coursiers sans-papiers

Les coursiers à vélo et ceux qui les emploient sont décidément dans le collimateur de la justice bruxelloise. Cette fois-ci, c'est la relation de travail entre les coursiers sans-papiers, leurs intermédiaires et les grandes plateformes de livraison – Uber Eats et Deliveroo en tête – qui attire l'attention des magistrats.

Selon nos informations, l'auditorat du travail de Bruxelles a ouvert plusieurs dossiers pénaux impliquant des coursiers à vélo sans-papiers, ainsi que leurs prête-noms. Contacté, l'auditorat ne souhaite pas faire plus de commentaires. Ces investigations s'annoncent longues et dépendront énormément du jugement du tribunal du travail dans l'affaire Deliveroo , attendu pour mi-décembre.

Les enquêtes sont ouvertes pour faits de mise au travail de personnes dépourvues de titre de séjour et de mise au travail de personnes non déclarées à la Sécurité sociale.

Qu'en est-il aujourd'hui? L'auditorat a mis la machine en branle et s'intéresse de près, selon nos informations, aux coursiers sans papiers. Plusieurs enquêtes pénales sont d'ores et déjà en cours – trois en tout ouvertes en 2021, une petite dizaine au total. Issues de procès verbaux dressés par des zones de police locales, elles sont jusqu'ici ouvertes pour des préventions de mise au travail de personnes dépourvues de titre de séjour et de mise au travail de personnes non déclarées à la Sécurité sociale – des infractions pénales dites de "type 4", les plus graves du code pénal social.